Veel verzet tegen Heesch-West komt vanuit Geffen: ‘Ons lot ligt in jullie handen’

Publiek zoekt steeds vaker avontuur in De Lievekamp; Kaj Gorgels trapt seizoen af

5 september OSS - Met de one-man-theatershow van Kaj Gorgels trapt De Lievekamp in Oss vrijdagavond het theaterseizoen 2019-2020 af. Het optreden van Gorgels is niet direct te vangen in een van de vaste podiumkunsten en krijgt daarom het label ‘specials’. Deze categorie is in De Lievekamp aan een stevige opmars bezig. ,,Steeds meer mensen zoeken het avontuur in het theater”, weet programmeur Ron Megens.