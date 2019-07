Veerle van den Akker is verknocht aan Heesch

Met kinderen uit de buurt op straat spelen, slootje springen. Dat herinnert Veerle van den Akker (25) zich nog van de tijd dat ze woonde in het buitengebied van Heesch. ,,De Groes, daar ben ik opgegroeid. Daar waren we helemaal vrij en was het lang leve de lol. Lekker buiten spelen. We gingen naar basisschool de Toermalijn, dat was ver fietsen vonden sommigen, maar wij waren het gewend. Toen ik wat ouder was zijn we in het centrum van Heesch gaan wonen en daar woon ik nog. Dat is ook wel ideaal. We kunnen elke dag te voet naar de supermarkt. Zitten overal mooi dichtbij, dat is ook fijn.”