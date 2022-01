Veermannen vastberaden: acties bij pont gaan door, misschien wel in andere vorm

Het was druk dinsdagmiddag op het veer tussen Megen en Appeltern. De meeste van de in totaal 24 schippers van de Maasveren kwamen er samen. Dit om een update te krijgen over het verloop van de onderhandelingen die maandag in Oss plaatsvonden. Toen ging een delegatie van de veermannen, waaronder Herman van Barneveld, vergezeld door Nuri Alders van FNV Havens, voor de zoveelste keer in gesprek met het bestuur van Stichting De Maasveren over een nieuwe arbeidsovereenkomst. Het ging hard tegen hard en het liep wederom op niets uit.