Veerpont bij Lith buiten gebruik omdat kabels vernield zijn: ‘Duizenden euro's schade en levensgevaarlijk’

Zorgen over situatie Oekraïne bij Vos Logistics; 100 familiele­den van chauffeurs hebben veilig onderkomen

OSS - De huidige situatie in de Oekraïne vormt een grote uitdaging voor de Europese logistieke dienstverlener Vos Logistics in Oss. Het bedrijf heeft honderd familieleden van zijn Oekraïense chauffeurs in Polen een veilig onderkomen bezorgd, maar voorziet dat de oorlog ook gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering. Onder andere door sluiting van markten en hogere brandstofprijzen.

13 april