Veertien nieuwe woningen in hartje Berghem gaan er dan eindelijk komen

Plan Privilege, zo is het bouwproject gedoopt. De naam verwijst wat Den Brok betreft vooral naar de unieke locatie in ‘oud-Berghem'. ,,In de Piekenhoef wordt al jaren veel gebouwd, ook dit type woningen. Maar er zijn nog best veel mensen die het belangrijk vinden om dicht bij het centrum van het dorp te wonen. Die mensen moeten snel zijn, want er zijn al aardig wat huizen in dit plan verkocht en ik geloof niet dat zich hierna nog andere mogelijkheden voordoen.”

Den Brok beëindigde het gelijknamige bouwbedrijf aan de Sint Willibrordusstraat al in 1982. Daarna werd het terrein in hartje Berghem aan derden verhuurd. Steigerbedrijf Verharen was de laatste die er een deel van z'n bedrijf had. Tien jaar geleden was er overeenstemming over het huidige plan. ,,Maar tegen de tijd dat er een bouwvergunning was, zaten we midden in de crisis en raakte het hele plan in het slop.”

Inmiddels heeft het Heesche bouwbedrijf Gebroeders Van Herpen het plan nieuw leven in geblazen. Negen van de veertien woningen zijn verkocht en in maart wordt begonnen met de sloop van de oude bedrijfsgebouwen en de twee woningen die op het terrein staan. Directeur Rob van Nistelrooij verwacht dat de woningen ongeveer een jaar later worden opgeleverd. ,,We krijgen veel reacties van Berghemnaren die graag vlak bij de winkels wonen, maar liever niet in een appartement zitten. Daar zijn deze levensloopbestendige woningen ideaal voor.”