Veertig uur taakstraf voor 16-jarige Schaijkenaar die Niels Janssen zwaar mishandelde

Landerd behandelt straks geen bestem­mings­plan­nen meer

10 februari LANDERD - Vooruitlopend op de samenvoeging met Uden neemt de gemeente Landerd vanaf 1 april geen bestemmingsplannen meer in behandeling. ,,Ze lopen dan over de termijn heen waarop de gemeente Landerd opgaat in Maashorst”, zegt verantwoordelijk wethouder Ben Brands.