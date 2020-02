Vega? Verantwoord? Carnaval blijft een vet volksfeest (en dat is het altijd geweest)

Meestal gaan ze per portie of per zak. Maar bij Pieperz worden de aardappels deze carnaval met pallets tegelijk aangevoerd. In een paar dagen tijd wordt er ruim drieduizend kilo gesneden, gefrituurd en verorberd door feestgangers op de Noordkade in Veghel. Alleen al tijdens de vrijdag en de zaterdag van carnaval wordt er meer friet besteld dan normaal gesproken in een hele week.