Veghelaar reed in op mensen bij camping in Schaijk

De Veghelaar voelde zich zelf het ‘slachtoffer’ in de hele zaak. ,,Ik had een chalet onderverhuurd van ‘een Pool’ op die camping’’, zei hij tegen politierechter J. Snijders. ,,De echte huurder had blijkbaar niet betaald, maar dat wist ik niet.’’ Hij mocht daarom niet langer op de camping blijven.

Slachtoffers blokkeerden de weg

Op 22 mei 2019 ging hij toch naar het terrein toe, om zijn spullen op te halen, zegt hij. De slachtoffers wisten dat de man eraan kwam en blokkeerden de weg met een schuin geparkeerde auto op de inrit. Ze gingen aan weerszijden van de wagen staan.

Wat er vervolgens gebeurde, bleef tijdens de zitting mistig. Het ene slachtoffer beweerde dat de verdachte meteen op hen inreed en daarna uitstapte. De andere man draaide die volgorde in zijn verklaring om. Het was sowieso opvallend dat de slachtoffers vertelden dat de Veghelaar op hen allebei was ingereden, terwijl ze niet naast elkaar stonden. De rechter veroordeelde de verdachte vanwege deze onduidelijkheden niet voor een ‘poging zware mishandeling’.

Quote Ik móest wel een beetje stoer doen

Volgens de Veghelaar zelf stonden ze hem met vijf mensen op te wachten. ,,Een man sloeg de ruit van mijn auto kapot, met een grote zaklamp. Ik was alleen en ik was bang. Van schrik reed ik heel hard weg. Ik móest wel een beetje stoer doen en ze bedreigen. Dat was de enige manier om ze af te bluffen.’’