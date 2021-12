Veghelse Anycoin Direct: ‘Kopen van bitcoin moet net zo makkelijk zijn als van een T-shirt’

Onder een steen. Daar moet je zo’n beetje ondergelegen hebben als je nog nooit van bitcoin, ethereum, tether, ripple of cardano gehoord hebt. Want dagelijks gaat het er vrijwel onafgebroken over in talkshows, in kranten of in de reclame. De cryptomunten, want daar gaat het over, zijn hot, hotter, hotst. En hoewel lijkt of iedereen er aan verdient - zij die verliezen hoor je niet vaak - is er in ieder geval in Veghel een bedrijf dat dit doet: Anycoin Direct. Dit relatief, uiterst jonge bedrijf, heeft van de handel in deze crypto-currency een verdienmodel weten te maken. En dan nog eentje dat als lucratief te bestempelen valt.