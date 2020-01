Venhorst claimt eerste nieuwjaarsduik in tobbe met 16.000 liter water

Voor gemeenschapshuis De Horst, waar een deel van de inwoners de jaarwisseling vierde, was een tijdelijk zwembad geplaatst in de vorm van een grote zeecontainer. Nadat de binnenkant was bekleed met folie werd de bak gevuld met zo'n zestien kubieke meter water. Pal na middernacht gingen er zo'n 25 enthousiastelingen kopje onder.

,,Het weer heeft perfect meegewerkt. Het was niet te koud en de mist kwam pas een uur later opzetten", weet Cornelissen. ,,Bovendien was het water niet ijskoud, omdat er een kuub of drie warm water aan was toegevoegd. Dat kwam van een kalverhouder uit de buurt. Die gebruikt het normaal gesproken bij z'n bedrijfsvoering.”

In de lijst met erkende nieuwjaarsduiken is de plons in Venhorst overigens (nog) niet opgenomen. In totaal wordt er op nieuwjaarsdag op 227 plaatsen een duik genomen om het nieuwe jaar in te luiden. In deze regio is de duik bij de waterplas van Hemelrijk in Volkel de grootste. Ook bij de Geffense Plas in Oss worden enkele honderden deelnemers verwacht.