Verbannen Ossenaar overgiet zich met koeienvlaai voor gemeentehuis: ‘Ik word hier als stront behandeld!’

Gemeente Oss start spreekuur voor duurzaam wonen

11:38 OSS - De gemeente Oss gaat dit jaar één keer per maand een Duurzaam Wonen Spreekuur houden op het gemeentehuis, te beginnen donderdag 7 februari (18-20 uur). Een adviseur van Brabant Woont Slim (een samenwerkingsverband tussen dertien gemeenten in de regio, energiecoöperaties en bedrijven) legt dan bijvoorbeeld uit wat er mogelijk is met een woning en vertelt over de beginstappen die je moet nemen bij het isoleren van je huis en/of het leggen van zonnepanelen. De adviseur kan ook andere vragen beantwoorden.