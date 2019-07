Verbazing bij wijkagent Oss over auto die spoorbomen omzeilt op plek van tragisch ongeval met Stint: ‘Dit is bizar gedrag!’

‘Mag ik een koffie die al door een ander is betaald?’

7:25 OSS - ,,Heerlijk vind ik dit.” Hoe blij kan een mens zijn met een simpel kopje koffie? Wat voor de meeste mensen de gewoonste zaak van de wereld is, is voor de Osse Lenie en Nistelrodese Heidi iets bijzonders. Als je elke week de eindjes aan elkaar moet knopen zit een terrasje pikken er gewoon niet in. Tot nu dan. Want in Oss kunnen mensen zonder geld voortaan gebruikmaken van ‘Uitgestelde koffie'. Koffie die al door een ander vooraf is afgerekend.