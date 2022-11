Verbindend zingen in de Lithse kerk: ‘Ik klink echt als een kraai, maar ik vind het wel heel leuk om te doen’

Een kwartier voor aanvang van de inmiddels derde editie van ‘Samen zingen in de kerk’ is het nog stil in de Lithse Sint-Lambertuskerk. Elke voetstap die in het statige gebouw wordt gezet klinkt hol en de vele beelden lijken een beetje bestraffend op je neer te kijken: wie komt hier de rust verstoren?



Dat verandert al snel als inwoners van het dorp de kerk binnendruppelen en aan de praat raken. Sommigen zijn er al voor de derde keer, anderen voor het eerst. Voor Tonny Janssen is het de tweede keer. ,,Ik kan helemaal niet zingen, hoor. Ik klink echt als een kraai. Maar ik vind het wel heel leuk om te doen en gelukkig maakt het hier helemaal niks uit of je wel of geen toon kunt houden. Het is gewoon gezellig om anderen te ontmoeten en samen liedjes die we nog kennen van vroeger te zingen.”

Bakkie doen

En dat is ook waar het om draait en waarom dit initiatief in samenwerking met Ons Welzijn Oss is gestart. René Aarden, sinds 2021 pastoor in Lith en de overige kerkdorpen uit de voormalige gemeente, vertelt: ,,Het gaat erom dat mensen samenzijn en in verbinding komen met elkaar. Ik hoop dat ze dadelijk de kerk uitlopen en tegen elkaar zeggen: ‘zeg, zullen we nog even een bakkie gaan doen?’ Als hier nieuwe vriendschappen ontstaan, dan zou ik dat heel mooi vinden.”



Behalve verbindend toont Aarden zich ook heel muzikaal. Hij neemt plaats achter het kerkorgel en speelt moeiteloos de vijftien liedjes die vandaag gezamenlijk worden gezongen. De deelnemers beginnen wat timide, maar naarmate de stembanden wat zijn opgewarmd en de ergste schroom is overwonnen, wordt er uit volle borst meegezongen. Wim van Susteren komt er als één van de weinige mannenstemmen duidelijk bovenuit. ,,Ik zing gewoon heel graag”, vertelt hij. ,,Vanmiddag met deze club en vanavond heb ik weer repetitie van het Gregoriaans koor, ook hier in de kerk.”

Toegankelijk

Lithenaar Jos van den Heuvel is een van de mede-initiatiefnemers van de liederentafel. ,,We hebben zo’n mooie kerk in Lith, het is zonde als we die niet gebruiken voor andere dingen dan de Heilige Mis. Bovendien is deze pastoor een hele toegankelijke man, dus we konden hem heel goed benaderen om samen ideeën te bespreken. Hoe hij met dorpelingen omgaat, vind ik heel uniek. Hij doet de ziekenzalving, maar kan net zo goed met een stel jongeren gaan zitten kletsen in de kroeg. Dat hij ook nog zo muzikaal is, is natuurlijk mooi meegenomen.”

Napratend verlaten de zangers en zangeressen (vooral dat laatste) de kerk. ,,Het is fijn dat het niet zo stijfjes is. Het is gewoon gezellig en er wordt onderling tussen de liedjes door ook veel gelachen”, zegt één van hen. Of hun wegen zich buiten scheidden, of dat ze inderdaad samen een kop koffie dronken, is niet bekend. Hoe dan ook waren ze heel even verbonden.