Verbod, show of toch wat anders: Oss moet kleur bekennen over vuurwerk

Historisch besluit: Oss stemt unaniem in met de bouw van het Walkwar­tier

30 januari OSS - Oss mag zich nu écht gaan opmaken voor de bouw van het Walkwartier. Alle negen partijen in de gemeenteraad stemden donderdagavond in met het ambitieuze centrumplan op de plek van de V&D. Daarmee is de grootste investering in het Osse centrum van deze generatie een feit.