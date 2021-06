Verbreding Frankenbeemdweg blijft heetste hangijzer in discussie noordelijke ontsluiting Oss

Het Eiland vreest bij randweg einde aan groene idylle in Oss-Noord

22 januari OSS - Het ijsvogeltje, ooievaar, bunzing en eekhoorn. Het Eiland aan de noordzijde van Oss is volgens de bewoners de groenste buurt van de stad. De komst van een randweg zal de rust en het woongenot voorgoed vergallen, zo werd donderdagavond betoogd in het gemeentehuis. Toch lijkt een ruime meerderheid in de Osse gemeenteraad de plannen door te willen zetten.