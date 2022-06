Verdacht gedrag, maar géén direct bewijs voor ontploffing gasverdeelstation: Ossenaar vrijgesproken

Twee gewonden door overgekook­te pan bij bedrijf in Oss, slachtof­fers naar ziekenhuis

OSS - Bij een ongeluk woensdagmiddag op een bedrijventerrein in Oss zijn twee mensen gewond geraakt. Het incident vond plaats bij het bedrijf LiveKindly, dat gespecialiseerd is in veganistische voeding. Volgens de politie vloog het deksel van een pan af doordat de pan overkookte. Het tweetal kreeg het kokend water over zich heen.

23 juni