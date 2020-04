Verdachte doodsteken Rik (18) is statushouder uit Soedan

De 25-jarige verdachte wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die onder andere beslissen moet of de man 14 dagen langer vast blijft zitten. Het onderzoek van de politie is nog in volle gang. ,,Er is absoluut nog veel na te gaan’’, aldus de woordvoerder. Over eventuele vondsten in het huis van de statushouder deed de politie dinsdagavond geen mededelingen.

De man is een bekende van de politie. Hij had geen enkele band met Rik van de Rakt die ook in Heesch woonde, na een jeugd in Nistelrode. Rik fietste zondagochtend naar zijn werk in Oss toen hij voor zover bekend zonder enige aanleiding met een mes gestoken werd.

Verdriet en onbegrip

Deze volstrekte willekeur maakt het verdriet en onbegrip in Heesch en omstreken nog groter. In Heesch wordt volop gesproken over wie de dader kan zijn. De politie kon dinsdagavond niet zeggen of het gaat om de man die een weekend eerder tot twee keer toe voor stennis zorgde in een supermarkt, waar hij weigerde een winkelwagentje te gebruiken. Ook die man was 25 en een bekende van de politie.