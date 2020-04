Verdachte doodsteken Rik (18) zaaide vorige week onrust in Jumbo en werd eerder al opgepakt voor mishandeling

UPDATEHEESCH - De verdachte van het doodsteken van Rik van de Rakt in Oss is dezelfde man die een weekend eerder twee keer stennis maakte in de Jumbo in Heesch. De man, een statushouder afkomstig uit Soedan, kreeg een winkelverbod.

De rechter-commissaris heeft woensdagmiddag bepaald dat de 25-jarige verdachte nog 14 dagen langer vastgehouden wordt. In het verleden is de man betrokken geweest bij een mishandeling en heeft hij verzet gepleegd bij een aanhouding. Daarom was hij al een bekende van de politie, zo licht het openbaar ministerie in een verklaring woensdagmiddag toe.

Het onderzoek naar wat er precies gebeurd is afgelopen zondagochtend op en om de Julianasingel in Oss, is nog in volle gang. De politie onderzocht dinsdag uitgebreid de woning van de statushouder, die begin dit jaar in Heesch kwam wonen.

In verwarde toestand

De politie trof de verdachte afgelopen zondag in verwarde toestand aan op het station in Oss. Op zijn fiets zaten bloeddruppels en de politie ontdekte een mes op zijn bagagedrager. De agenten nam hem mee naar het politiebureau. Daar werd hij enkele uren later aangehouden als verdachte van het dodelijke geweld op de zuidelijke randweg van Oss, richting buurdorp Heesch.

Het lijkt erop dat Rik van de Rakt (18) een volkomen willekeurig slachtoffer is geworden. Hij fietste naar zijn werk in verzorgingshuis Sibelius in Oss, werd gestoken en zakte circa honderd meter verderop op in elkaar.

Klant werkte hem tegen grond