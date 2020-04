Verdachte doodsteken Rik van de Rakt (18) uit Heesch zeker negentig dagen langer vast

Volledig scherm Het dodelijke ongeval gebeurde aan de Julianasingel in Oss. © Foto Mallo/Gabor Heeres ,,Het onderzoek gaan intussen onverminderd verder. We wachten onder meer op de resultaten van het sporenonderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut.”



Van de Rakt werd vorige week zondag in Oss doodgestoken door een Soedanese vluchteling in verwarde toestand. De man was al een bekende van de politie. De 18-jarige jongen uit Heesch, opgegroeid in Nistelrode, was op weg naar zijn werk in Oss.

Onrust in supermarkt Jumbo

De verdachte werd een paar uur later aangehouden in Oss. De verdachte van het doodsteken van Rik van de Rakt in Oss is dezelfde man die een weekend eerder twee keer stennis maakte in de Jumbo in Heesch. De man, een statushouder afkomstig uit Soedan, kreeg een winkelverbod.

De man is een bekende van de politie. Het Openbaar Ministerie kwam in de week van zijn aanhouding met het bericht dat de man ‘in het verleden betrokken was bij een mishandeling’. Wat er niet bijstaat, is dat dat gebeurde in Heerlen. In een opvangcentrum voor asielzoekers werd hij in 2018 twee keer aangehouden.

De eerste keer omdat hij overlast veroorzaakte, de tweede keer voor een mishandeling. De politie achtte het toen al raadzaam om de geestelijke toestand van de man te laten onderzoeken.

Willekeurig slachtoffer

Het lijkt erop dat Rik van de Rakt (18) een volkomen willekeurig slachtoffer is geworden. Hij fietste naar zijn werk in verzorgingshuis Sibelius in Oss, werd gestoken en zakte circa honderd meter verderop op in elkaar.

De verdachte van het doodsteken van de 18-jarige Rik van de Rakt uit Heesch, rende die zondagochtend ook met een mes achter een fietsende vrouw aan. Zij kon echter net aan de 25-jarige man uit Heesch ontsnappen door hard weg te fietsen. Rik werd door dezelfde man, rennend met een mes, achternagezeten maar kon zich niet in veiligheid brengen, zo blijkt uit bewakingsbeelden. Hij werd zwaargewond naast zijn fiets aangetroffen en hulp mocht niet meer baten.