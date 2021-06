Verdachte Osse straatroven (22) mogelijk berecht als minderjarige

Column Moeders voor moeders, maar dan met krioelende maden

20 juni Er zitten maar heel weinig voordelen aan thuis werken. Echt maar heel weinig. Een van de voordelen is dat ik inmiddels een goede verstandhouding heb met de moedermerel die een huishouden runt in de conifeer vlak voor ons huis en er met de dag verfomfaaider uitziet. Een paar keer per dag doe ik de groene container voor haar open, waarna er dikke kluwens malse maden uit komen klodderen, die zij vervolgens in haar snaveltje propt. Na een tijdje doe ik de deksel weer dicht, zodat er een nieuwe lading vliegenlarven uit de rottende hitte omhoog kan kruipen. Dat ritueel hanteren we nu al een paar dagen; moeders helpen moeders.