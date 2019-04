Verdachten van dood Peter Hovens (63) uit Oss nog niet gehoord, politie wacht op uitlevering uit Polen

OSS - De twee mannen die verdacht worden betrokken te zijn bij de dood van de 63-jarige Peter Hovens uit Oss, zijn nog niet gehoord door het onderzoeksteam. De twee mannen zitten sinds vorige maand vast in Polen, maar zijn nog niet uitgeleverd aan Nederland. De politie meldt vrijdag aan deze krant dat ze hoopt ‘in elk geval een van de twee zo snel mogelijk in een Nederlandse cel te hebben’.

Wanneer de politie de verdachte in een Nederlandse cel denkt te hebben, zodat het verhoor kan beginnen, is niet duidelijk. ,,Het overleveringsverzoek is nog in behandeling.”

Het gaat om Polen van 37 en 26 jaar, die opgepakt zijn in hun thuisland. De oudste van de twee was een bekende van het slachtoffer. Wat die relatie precies inhoudt wil de politie niet prijsgeven. Maar het is voor de recherche wel een reden om een motief in de relationele sfeer niet uit te sluiten.

Het duo was goed te zien op bewakingsbeelden bij de flat van de alleenstaande Hovens, die op 23 februari om het leven werd gebracht bij iets wat leek op een overval. Het was de politie al snel duidelijk met wie ze te maken hadden. Daarom werden ze internationaal gesignaleerd. Daar sloegen de Poolse autoriteiten op aan.

Gewelddadige dood

,,We gaan ervan uit dat we met de aanhouding van deze twee mannen degenen te pakken hebben die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige dood van de Ossenaar”, meldt de politie. De oudste verdachte en het slachtoffer kenden elkaar, maar de politie wil niet verder ingaan op hun relatie. Ook moet hij nog een gevangenisstraf in Polen uitzitten, waarvoor is niet bekend. Er zijn op dit moment geen andere verdachten in de zaak.

Het motief van de daders is nog onduidelijk. De politie zegt ‘met alle scenario's’ rekening te houden.