Verdiept spoor vergt 2,5 miljard; Oss begint met sparen

Stille getuigen Boeren weten zich goed te verenigen op het moment dat zij vertrouwen in de overheid verliezen

25 oktober OSS - Één keer in de zoveel tijd verliezen de boeren het vertrouwen in de overheid en dan gooien ze ook electoraal de kont tegen de krib. Er zijn op het moment zodoende nog maar weinig boeren die zoals gebruikelijk op het CDA willen stemmen, want zelfs in deze partij hebben de meeste boeren geen vertrouwen meer.