Verdriet in Oss, blijdschap in Megen: Muze Misse weer op losse schroeven, Lulboompop kan wel door

Stille Getuigen Veerpon­tjes over de Maas moeten beschermd worden, ze zorgen voor verbinding met rest van de wereld

8:56 OSS - Iets dat waardevol is, verdient bescherming, ook in Oss. Het materiële erfgoed zullen we maar buiten beschouwing laten, dat wordt voor de Unesco-lijst van beschermd erfgoed al gauw te licht bevonden. Maar als de piratenmuziek, gatgraven, katknuppelen en ganzenflappen op de lijst van immaterieel erfgoed voorkomen, zal Oss toch wel iets bij te dragen hebben? Dat moet dan wel ‘breed onderhouden’ worden, want ‘onderhoud’ is een essentieel criterium. Je kunt trots zijn op iets, maar je moet het wel blijven koesteren.