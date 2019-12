Verdubbeling straf voor dronken bestuurder die vrouw aanreed tijdens dollemansrit nieuwjaarsnacht in Oss

Vierhon­derd hertenbief­stuk­jes voor hotel Nuland, óndanks grote verbouwing

11:51 NULAND - Voor veel families is het een traditie. Tijdens de feestdagen een vorkje prikken bij Van der Valk. Scheelt weer ’n hoop stress in de keuken. Dat is bij het hotel wel anders: koken voor 2200 man is topsport. Zeker nu zij middenin een grondige renovatie zitten.