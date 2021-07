Verguisde klokkenluider Cees bracht problemen bij Maasveren naar buiten, krijgt gelijk, maar geen excuses

Minder speciaal: Osse eekhoorn is volgens kenners een ontsnapte ‘Chinees’, geen Siberische grondeek­hoorn

22 juli OSS - Kenners weten het zeker: de gestreepte knabbelaar die door de Ridderstraat zwerft, is geen Siberische grondeekhoorn maar een Chinese boomeekhoorn. Dat diertje is minder bijzonder én legaal bovendien, mits in een kooitje gehouden.