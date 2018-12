Vergunning voor al bewoond pand aan 't Dorp in Heesch rammelt

Van 111 naar 7: groot succes Osse band The Gathering in Snob 2000, tegenhan­ger van Top 2000

14:32 OSS - De progressieve rockband The Gathering uit Oss is dit jaar de grootste stijger in de Snob 2000. Dat is een alternatieve tegenhanger van de Top 2000, georganiseerd door muziekblog Ondergewaardeerde Liedjes. Het lied Strange Machines steeg van 111 naar 7 en ook andere nummers van de band gingen omhoog.