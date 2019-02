Verhuisplan dokters geeft extra dimensie aan vervoersprobleem ouderen

De RGO heeft het gemeentebestuur van Bernheze een brief geschreven samen met het gehandicaptenplatform IPG en de ouderenorganisaties KBO en ANBO. Aanleiding was het nieuws dat er in het leegstaande bankgebouw aan de Cereslaan, aan de rand van Heesch, een medisch centrum komt waarin tenminste twee van de vier Heesche huisartsenpraktijken gaan zitten. Dit terwijl veel ouderen de laatste jaren juist in of dichtbij het centrum zijn gaan wonen. 'Wat betekent in dit geval de zorgplicht van de gemeente voor haar inwoners?’, vragen de briefschrijvers zich af.