Verkeer raast weer als vanouds door Huisseling

Bij de dorpspompZo heel erg vaak haalt Huisseling de krantenkolommen niet. Toch dook het dorp er de voorbije week ineens op in een terugblik op het provinciale project met snelheidsmeters die belonen in harde pecunia. Ruim een jaar geleden kreeg de Grotestraat als derde Brabantse weg zo'n paal die een paar maanden later maar liefst 4.122 euro in het dorpslaatje bracht.