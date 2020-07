Verkeerscontrole in Oss: bestuurders rijden te hard en onder invloed

Laatste schooldag is in Heesch een slapeloze school­nacht

9 juli HEESCH/BERGHEM - Geen minuut hebben ze geslapen, de kinderen van groep 8 van de Emmausschool in Heesch. Gelukkig hóefde dat ook niet, want de bedoeling was ze gisternacht een onvergetelijk afscheid te bezorgen. En met disco, kusjeskringen en een nachtje doorhalen is dat in ieder geval gelukt.