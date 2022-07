Verkeersruzie in Lith loopt volledig uit de hand: vrouw (38) overlijdt na honderden meters op motorkap te zijn meegesleurd

Update + VideoLITH - Bij een volledig geëscaleerde verkeersruzie in Lith is woensdagavond een 38-jarige vrouw uit die plaats zo ernstig gewond geraakt dat ze later die nacht is overleden. Een 69-jarige vrouw uit Oss is inmiddels aangehouden, aldus de politie.