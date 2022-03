Verkiezingen Oss: stembussen gesloten, aftellen tot de eerste stembureaus

21.25 uur: Zijn de windturbines in de Lithse polder nog tegen te houden? En moeten we dat nog willen? Deze vragen beheersten het stemgedrag van de kiezers in ‘verzetshaard’ Maren-Kessel. Lees de reportage van maandag: Hoe de oorlog in Oekraïne de stemming in Maren-Kessel raakt (premium).

21.18 uur: Hoe zat het ook alweer vier jaar geleden? Toen werd SP de grootste met 11 zetels, vóór VDG (10). VVD en CDA noteerden 4 zetels, Beter Oss 3, D66 en GroenLinks 2 en PvdA 1. Toch kwamen de socialisten niet in de coalitie. VDG, VVD, CDA en Beter Oss vonden elkaar.

21.00 uur: De stembussen zijn gesloten. In het gemeentehuis in Oss zullen druppelsgewijs uitslagen van stembureaus binnenkomen. Zodra die bekend zijn, wordt dit artikel aangevuld.

Volledig scherm De eerste partijen zijn binnen. Het is aftellen tot het bekendmaken van de uitslag van de eerste stembureaus. © Roy van der Lee/BD

Volledig scherm Het stembureau op het gemeentehuis is inmiddels veranderd in een stemmentellerslokaal © Laura Romanillos/BD

15.55 uur: Het tempo zit er goed in bij het stembureau in wijkcentrum De Hille in Oss. Even na 14.00 uur stond de teller al op 760 stemmen. Dat zijn er omgerekend dik honderd per uur. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar was het stembureau het drukste van de hele gemeente. Meer dan tweeduizend mensen brachten er toen hun stem uit. Een aantal dat ook nu best weer eens in zicht kan komen.

12.47 uur: De eerste 10.000 Osse stemmen zijn inmiddels al zo’n beetje geteld. In de tennishal op de Rusheuvel werden woensdagmorgen de eerste stembussen rond half elf geleegd, om geteld te worden door ruim vijftig in gele hesjes gestoken vrijwilligers.

11.24 uur: Het loopt niet bepaald van een leien dakje bij het stemlokaal in Macharen. Geen sleutel, een wit gespoten Forum-uiting voor de ingang en tot overmaat van ramp lawaai en een enorme vrachtwagen die de ingang zowat versperd, omdat er een ‘sleufloze kabel’ wordt gelegd. Laten we hopen dat de rest van de dag geen verrassingen meer in petto heeft.