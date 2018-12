Verkleed als Kerstman rennen voor het goede doel door Oss

Hoewel het buiten net 1 graden was, leek dat de zo’n 350 deelnemers weinig te schelen vlak voor de start in de Kruisstraat. Hun warme Kerstmannen-pak zorgde voor warmte, de warming-up begeleid door bekende kersthits als ‘Santa Claus is Coming to Town’ deed de rest. Ook voor Dienke van den Bovenkamp (9), die flink losgaat op de vrolijke muziek. Ook zij is verkleed als kerstman en heeft het niet koud. ,,Maar ik heb hieronder ook nog een warme jas en trui aan, dus dat komt wel goed’’, zegt Dienke. Samen met haar hele familie loopt ze mee. ,,Omdat opa in de organisatie zit, maar ook omdat ik het belangrijk vind om goede doelen te helpen. En het is heel gezellig om in een grote groep te lopen!’’