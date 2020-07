Verkrachting Egyptische asielzoeker niet bewezen, Ossenaar (33) gaat vrijuit

Drie prangende vragen over de dood van Arie den Dekker: ‘Intimida­tie niet belonen met woning’

28 juli OSS - Bij wie had de verbannen Ossenaar Arie den Dekker wél terecht gekund voor woonruimte? Maakte hij nu een einde aan zijn leven of was het een ongeluk? En had burgemeester Buijs direct over geld moeten beginnen? Antwoorden op drie prangende vragen.