Verlenging bouwstop Aldi Reek, maar actiegroep ziet nog kansen: ‘We geven niet op’

Voorzitter Alfons Smits van de MKB Schaijk-Reek was deze dinsdagmorgen nog niet van de uitspraak op de hoogte. ,,Ik wacht rustig af en ben benieuwd wat B en W gaan doen”, is het enige wat hij in dit stadium kan zeggen. AH-manager Christiaens wil nog niet reageren. Hij wil eerst overleg met zijn advocaat, maar die is op vakantie. Zijn collega, John Eijsermans van Jumbo Zeeland, was deze ochtend niet bereikbaar.