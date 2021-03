Verlies van basisschool doet pijn maar is niet het einde van de wereld, weten ze in Overlangel

Het was onvermijdelijk, met een leerlingenaantal dat amper nog boven de dertig uitsteeg. Maar toch deed de sluiting van de Sint-Antonius Abt in 2014 pijn in Overlangel. Een belangrijke ontmoetingsplek voor jong en oud in het dorp met 465 inwoners viel weg. En tot overmaat van ramp verdeelde de jeugd van Overlangel, Neerloon en Keent zich over twee verschillende scholen: die in Herpen en die in Ravenstein.