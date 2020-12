Vermeende aanslagpleger Poolse supermarkt Heeswijk-Dinther staat op bewakingsbeelden

HEESWIJK-DINTHER - Op veiliggestelde bewakingsbeelden is vermoedelijk de man te zien die betrokken is bij de explosies bij Poolse supermarkten in Heeswijk-Dinther en Aalsmeer. Dat laat de politie dinsdagavond zien in Opsporing Verzocht. De explosies, die volgens de politie een gecoördineerde actie waren, leidden tot een enorme ravage.

Deze maand werden binnen vijf dagen vier aanslagen gepleegd op Poolse supermarktketen Biedronka. De dader(s) lieten explosieven afgaan. Winkels in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther en Beverwijk liepen door de ontploffingen enorme schade op.

De 88-jarige vrouw die onwel raakte bij de eerste aanslag op de Poolse supermarkt, ligt nog altijd in het ziekenhuis. De vrouw werd uit haar woning in Aalsmeer gered nadat bij haar in de buurt een explosie afging.

Kleine auto rijdt met hoge snelheid weg

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat bij de aanslag op het pand aan de Ophelialaan een brandversnellend middel is gebruikt. Volgens de politie waren de daders uit op een zo groot mogelijke schade.

De daders gebruikten geïmproviseerde explosieven, vergelijkbaar met die waarmee ook een aantal plofkraken is gepleegd. Buurtbewoners werden daardoor ernstig in gevaar gebracht. Omwonenden van de supermarkt in Heeswijk-Dinther hoorden de explosie tot op 5 kilometer afstand.

De politie laat weten dat bij alle aanslagen beelden van bewakingscamera's zijn veiliggesteld die minutieus worden bekeken. De vermoedelijke dader van de aanslag aan Plein 1969 in Heeswijk-Dinther is in Opsporing Verzocht in beeld gebracht. De man zou volgens de politie rijden in een kleine auto. Getuigen hebben in de omgeving iemand gezien die in donkere kleding gehuld was en er zou een kleine, mogelijk donkerkleurige auto met hoge snelheid zijn weggereden.

Bewegende beelden zijn nog niet vrijgegeven, maar er wordt niet uitgesloten dat die op een later moment wel worden getoond.

De politie gaat uit van een gecoördineerde actie. 57 minuten voorafgaand aan de explosie in Heeswijk-Dinther, vond er in Aalsmeer een aanslag plaats. ,,Het is mogelijk dat de dader in een auto naar de volgende bestemming reed.” Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat iemand de Poolse gemeenschap probeert te raken, omdat de supermarkten vaak geen Poolse eigenaren hebben.

‘Albert Heijn van Polen’ Bierdronka is een grote keten in Polen en krijgt ook steeds meer vestigingen in Nederland. Alleen al in Oost-Brabant zitten er vijf winkels. Ze worden - net als veel andere Poolse supers in Nederland - gerund door mensen met een Koerdische achtergrond. Biedronka betekent lieveheersbeestje in het Pools en is in Polen een begrip als de Albert Heijn hier.

Kapot gesprongen ruiten, vernielde etalages en veel brokstukken en ander puin lagen op straat. Bekijk hieronder de beelden die vlak na de aanslag gemaakt werden op straat.

Volledig scherm De enorme schade na de explosie in Heeswijk-Dinther. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

