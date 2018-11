Vermeende opdrachtgever cafébranden Oss is broer van eigenaresse Schutskooi

OSS/BERGHEM - De 50-jarige Berghemnaar die is aangehouden in verband met brandstichtingen in Oss is de broer van de vrouw die het voormalige café De Schutskooi aan de Driek van Erpstraat bezit. Dit café brandde een jaar geleden helemaal uit en is inmiddels gesloopt.