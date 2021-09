Vermeende schutter Osse Colijnstraat (48): ‘wij waren op de verkeerde tijd, op de verkeerde plaats’

Dieven zorgen voor domper op feestelij­ke opening wijkcen­trum Ruwaard: kassa en fooienpot weg

14 september OSS - Afgelopen weekeinde was de officiële opening van wij(k)huis De Haard in de Osse Ruwaard. In datzelfde weekend gingen dieven ervandoor met een kassalade, fooienpot en laptop. ,,Dit is wel heel lullig.”