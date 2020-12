Vermoedelijke dader aanslag Poolse supermarkt Heeswijk-Dinther staat op bewakingsbeelden

De daders gebruikten geïmproviseerde explosieven, vergelijkbaar met die waarmee ook een aantal plofkraken is gepleegd. Buurtbewoners werden daardoor ernstig in gevaar gebracht. Omwonenden van de supermarkt in Heeswijk-Dinther hoorden de explosie tot op 5 kilometer afstand.

De politie laat weten dat bij alle aanslagen beelden van bewakingscamera's zijn veiliggesteld. De vermoedelijke dader van de aanslag aan Plein 1969 in Heeswijk-Dinther is in Opsporing Verzocht in beeld gebracht. De man zou volgens de politie rijden in een kleine auto. Getuigen hebben in de omgeving iemand gezien die in donkere kleding gehuld was en er zou een kleine, mogelijk donkerkleurige auto met hoge snelheid zijn weggereden. Bewegende beelden zijn nog niet vrijgegeven.