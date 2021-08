Vernieuwd clubhuis MOSA’14 is (zo goed als) klaar: ‘Ja, dit is iets aparts’

De fusievoetbalvereniging staat op zaterdag 25 september stil bij de realisatie van dit project. ,,Dat heeft niet alleen met onze vakanties te maken, maar door wat later te zitten, is de kans ook groter dat er meer mag qua festiviteiten.” Het nieuwe clubhuis is dinsdag feitelijk al in gebruik genomen door de selectie, voor wie het nieuwe seizoen begonnen is. ,,Het is enorm verbeterd ten opzichte van hoe het was, dat zien die spelers ook wel”, aldus Van der Burgt. ,,We hebben net zoals eerst zes kleedkamers, maar die zijn nu wel veel groter. En eerst was er verder ook totaal niets, terwijl we nu ook een lokaal met lockers, een spreekkamer en opslagruimtes hebben.”

Volledig scherm © Van Assendelft / Thomas Segers

Quote Wij vonden hoogbouw een must, maar voor die wens hebben we bij de gemeente wel moeten strijden. De aanhouder wint

Over bestaande kantine heen gebouwd

Daar houdt het niet mee op, want er is bovenin een zaal voor activiteiten. Bijzonder is dat over de bestaande kantine heen is gebouwd. ,,Ja, dit is iets aparts”, beaamt de voorzitter. ,,Wij vonden hoogbouw een must, maar voor die wens hebben we bij de gemeente wel moeten strijden. De aanhouder wint.” Al met al duurde het zo'n zeven jaar voor het vernieuwde clubhuis er stond, onder meer door trage bestemmingsplanprocedure, lange levertijden en volle agenda’s van aannemers.

Het is voor Van der Burgt zijn laatste klus op sportpark De Rijsbos. Na 39 jaar voorzitterschap van eerst OVC’63 en later MOSA’14 is het mooi geweest, vindt de 70-jarige preses. ,,Ik heb het altijd leuk gevonden, maar het is nu echt tijd voor een nieuwe generatie. Dit is een mooi natuurlijk moment om te stoppen.” De Macharense en Oijense voetballers hoeven zich geen zorgen te maken, want er is een mogelijke opvolger gevonden. In oktober tijdens de algemene ledenvergadering zal een bestuurslid zich in elk geval kandidaat stellen voor de functie.

Volledig scherm © Van Assendelft / Thomas Segers