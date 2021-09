Vernieuwde Albert Heijn en Etos openen met spaaractie voor Monopoly Berghem

De Albert Heijn is ruim twee weken dicht geweest en geheel vernieuwd. Ook de Etos en drankwinkel Gall & Gall die onder hetzelfde dak zitten, zijn flink verbouwd. Het sparen voor de speciale editie van het bordspel kan bij zowel Albert Heijn als Etos. Bij elke 10 euro die wordt uitgegeven, krijgt de klant één spaarpunt. Een volle spaarkaart met 35 zegels is goed voor 15 euro korting op het bordspel. De klant moet dan nog een bedrag van 34,95 euro neerleggen om dat te kopen.

Vrijwel alles in het spel is naar Berghem vertaald. Naast de straten zijn er ook kans- en algemeen fondskaarten met daarop lokale Berghemse zaken. Wat er precies op staat, moet nog een verrassing blijven tot het spel gespeeld kan worden, daarom geven de winkels er nog geen voorbeeld van.

Positieve reacties

De reacties op de spaaractie zijn zeker positief. ,,Klinkt als een leuk spel. Erg uniek voor het dorp en ik ga er zeker voor sparen”, zegt Demelza de Weerdt (36). ,,Ook is het fijn om de Albert Heijn weer open te hebben. Ik woon namelijk twee straten verderop.” Eric Vos (58) gaat er ook voor de volle 100 procent voor. ,,Geweldig dat er zo’n spel is. Het is echt superleuk”, zegt hij.

Mirja van Eldijk (33) weet daarentegen nog niet helemaal zeker of ze ervoor gaat sparen. ,,Eigenlijk ligt het er een beetje aan wat het assortiment is van de Albert Heijn”, vertelt ze. En of ze bereid is om hiervoor meer boodschappen bij de supermarkt te doen. Wel vindt ook de Berghemse de speciale editie van het Monopoly-spel een superorigineel idee.

Klantenbinding

De campagne voor de spaaractie is door heel Berghem te zien. Zo zijn er verschillende borden in het dorp te vinden met daarop de verschillende straten van het Monopoly-spel. ,,We hebben inderdaad de straatnamen van het spel door het dorp verspreid”, vertelt Rodney van der Burgt, eigenaar van de Albert Heijn, Etos en Gall & Gall in Berghem. ,,Deze actie is toch een soort van klantenbinding en ik zag ook de positieve effecten van soortgelijke acties bij andere winkels.” De spaaractie loopt nog tot en met zondag 31 oktober.

De verbouwde Albert Heijn ging dinsdag weer open. Om 12.00 uur knipten de dochters van het ondernemerspaar Rodney van der Burgt en Tanja Soetekouw, Robin en Marijn, officieel het lint door. De winkel heeft onder meer een groter versaanbod gekregen en biedt ook lokale producten aan van Christian Chocolaterie Patisserie uit Oss, eieren van Chris van Erp en Looman salades. De supermarkt is volgens Van der Burgt energiezuinig gemaakt: ,,We hebben zonnepanelen en verwarmen doen we met de restwarmte van de koelingen. Overal is ledverlichting en gas gebruiken we niet meer.”

Volledig scherm Door heel Berghem staan borden met daarop de straten die ook in het Berghse Monopoly-spel zitten. © Cédric Broodman/BD

Volledig scherm Dinsdag ging de Albert Heijn van ondernemers Rodney van der Burgt en Tanja Soetekouw in Berghem weer open, na een grote verbouwing. Hun dochters, Robin en Marijn, knipten het lint door. © Albert Heijn/Yasmin Hargreaves