Verpauperde horecazaak Kromstraat tegen de grond: buren keren zich verrassend tegen sloop en huizenplan

Anoniem of overdag op pad, Bernheze heeft wél twee nachtburge­mees­ters

2 november HEESCH - Rotterdam had de eerste van Nederland maar zit nu zonder. In Den Haag, Amsterdam en Nijmegen hebben ze er een, in Den Bosch is het een ‘duo-baan’. En Bernheze heeft maar liefst twee nachtburgemeesters. Hoe zit dat?