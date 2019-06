Verplaatsing glas- en kledingbak leidt in Macharen tot verontwaardiging

,,De nieuwe bewoners hadden namelijk geklaagd over glas bij hun oprit, waarna we de bakken verplaatsten naar de overkant van de weg, vlakbij het kombord. We hadden echter vergeten om de dorpsraad Megen Haren Macharen daarbij te betrekken; binnen twee dagen kregen we mail van dorpsraad-lid Leo Bokmans met de opmerking dat de raad vond dat de entree van het dorp aangetast was. Dat was het begin van die zoektocht naar een betere plek. Hij zou de omwonenden en de pastoor inlichten, toen we uiteindelijk samen tot de definitieve keuze bij de kerk waren gekomen", aldus Derks.