Verpleeghuis Oss mag meedoen aan proef om bezoekregeling te versoepelen

Fietsend echtpaar botst tegen elkaar op rotonde in Oss, fietsster gewond naar ziekenhuis gebracht

15:46 OSS - Een fietsster is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een andere fietser op de rotonde van de John F. Kennedybaan in Oss. Ze is in een ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht.