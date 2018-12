'Verplicht om iets van voormalige ziekenhuiskapel Oss te maken'

OSS - Het is al een tijdje een dooie boel in de Osse ziekenhuiskapel. In maart ging restaurant De Kapel er over de kop. Komt het daar ooit nog goed?

Nieuwsgierig nam menig Ossenaar er een kijkje. Wat zou er van die oude ziekenhuiskapel (bouwjaar 1958) toch geworden zijn? De Kapel ontpopte zich eind 2016 tot een sociaal restaurant. Met ook oog voor ouderen, de buurt en het ROC.

Eten voor een prikkie

Quote Ontzettend jammer dat het niet is gelukt Wendy van Buul Zo was er de de 'aanschuiftafel', lekker eten met buurtgenoten voor een prikkie. ,,Heel erg leuk'', zegt de Osse Wendy van Buul die er wel eens kwam. ,,Je komt leuk in contact met allerlei mensen. Normaal heb je dat niet zo snel. Een paar dames van Sterrebos schoven aan. Die hadden een leuk uitje."

De Kapel heeft anderhalf jaar gedraaid en ging in maart failliet. ,,De ondernemers zijn met de beste bedoelingen begonnen. Ontzettend jammer dat het niet is gelukt", treurt Van Buul. Daar is Harrie Windmüller het roerend mee eens. Hij is bestuurder van BrabantWonen. Dat kocht het complete ziekenhuisterrein van zes hectare en ontwikkelde het tot Park Zwanenberg, samen met gemeente en BrabantZorg. 'Pijnlijk' noemt Windmüller de teloorgang van De Kapel.

Voet tussen de deur

Eerst vijf stappen terug in de tijd. ,,Park Zwanenberg is een ontzettend ambitieus project. Het ging om grond van het ziekenhuis. Dan kom je voor de aankoop terecht bij het College Sanering Zorginstellingen. Normaal krijgt dan de hoogste bieder de grond."

BrabantWonen slaagde erin een voet tussen de deur te krijgen. Met een mooi verhaal over een 'maatschappelijk optimaal' in plaats van financieel resultaat op de grondexploitatie. ,,Zo kregen we de kans dit plan te maken. Tegen de stroom in."

,,Normaal denkt en werkt een gemeente mee. Maar Oss had helemaal nog niet nagedacht over het vertrek van het ziekenhuis. Er lag geen plan B voor dat terrein. Zo gefocust waren ze op behoud van het ziekenhuis.''

Lang verhaal kort. BrabantWonen componeerde samen met BrabantZorg en gemeente een mix van functies: koop-, huur- en zorgwoningen, met een polikliniek van Bernhoven en huisartsenpost.

Slopen

Quote De kapel wilden we eigenlijk slopen, want hij staat gewoon gruwelijk in de weg Wendy van Buul Maar dan die kapel? ,,Die wilden we eigenlijk slopen, want hij staat gewoon gruwelijk in de weg. Maar toen kreeg emotie de overhand. De gemeente zei: 'Dan maken we er een gemeentelijk monument van'. Maar dat is nooit gebeurd.''

,,We hebben zelf de conclusie getrokken: die plek is beladen met zoveel emotie, dan draaien we het om. We maken van de kapel het middelpunt."

In juli 2009 kwamen de eerste schetsen naar buiten van wat Park Zwanenberg zou gaan heten. Inclusief de kapel, die een 'maatschappelijke functie' moest krijgen. Maar hoe en wat? Over wat erin kon en mocht, volgde eerst overleg met de gemeente.

,,De invulling ging stapsgewijs. Gaandeweg borrelde het idee van een sociaal restaurant op. Dat hebben we niet vooraf bedacht. Zo'n plan groeit via contacten verder. Zo kwamen we in gesprek met de initiatiefnemers'', doelt Windmüller op het ondernemersduo Rick van Ham en Erwin van Rosmalen, bekend van restaurant Buitengewoon.

Kort door de bocht. Dat De Kapel strandde in maart kwam volgens het duo door problemen met parkeren, de centrale verwarming en de samenwerking met ROC de Leijgraaf. De schuld bedroeg 420.000 euro. ,,Dat was heel pijnlijk voor alle partijen. De initiatiefnemers hebben ook hun droom gehad. Het is te makkelijk om te zeggen: doe de huur omlaag, of doe dit of dat. Met zijn allen hebben we ons best gedaan de zaak overeind te houden. Niemand wilde dit."

'Alle' partijen, dat waren er nogal wat: naast BrabantWonen en de ondernemers, twee wethouders, de Raad van Toezicht, Horeca Nederland en het Anton Jurgensfonds. Die blijkt een fors bedrag in de inrichting van De Kapel te hebben gestoken.

'Te groot risico'

Hoe nu verder? ,,We hebben onder meer gesproken met een partij die het wilde kopen. Die verliefd was op het gebouw. Maar hij vond het toch een te groot risico."