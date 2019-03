Verrassende winnaar bij 14e editie van de Willem Ivenprijs in Lith

Het thema van de landelijke boekenweek is De moeder de vrouw, naar het bekende gedicht van Marinus Nijhoff. De redactie van het Brabants Boekenweekboek had daar een Brabants tintje aan toegevoegd omdat Moeder de vrouw in onze provincie meer voor de hand ligt. In totaal hadden 48 auteurs hun gedichten en verhalen ingezonden, iets minder dan in vorige jaren.

Emotie en humor

De winnaar van de ‘Ivenhaan’, die onder zijn eigen naam in 2014 al eens deze prijs had veroverd, omschrijft zijn werk als ‘redelijk autobiografisch. Mijn moeder en ik waren het vaak oneens over veel zaken maar er was geen sprake van ruzie, we zijn altijd wel on speaking terms gebleven. Ze had het niet slecht met mij voor, ze deed gruwelijk haar best maar de ideale ouder bestaat nu eenmaal niet’. Boeijen probeert in zijn werk altijd de link tussen het heden en verleden te leggen: ,,Ik schrijf verhalen die hun oorsprong in het verleden vinden maar veel thema’s uit lang vervlogen tijden zijn ook anno 2019 nog relevant. Ik probeer ook jongere generaties te interesseren voor dialect. Als je alleen maar praat over toen, wordt het pure nostalgie.”