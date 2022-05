Verraste Jan Kusters Ondernemer van het Jaar bij Business Gala Oss

,,Deze zag ik niet aankomen. Dit komt als een vuurpijl”, bekent Jan Kusters nog enigszins beduusd van de lofuitingen die hem op het podium van het Osse Business Gala ten deel zijn gevallen. Tijdens een spectaculaire illusie- en dansshow van Angels Inc. verschijnt de naam van de ondernemer uit Berghem groot in beeld. ,,In het verleden was ik wel eens genomineerd, maar toen werd ik het niet. Dat is niet zo erg, want ik sta niet zo graag in de belangstelling. Ik ben liever met mijn bedrijf bezig.”