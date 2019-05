‘Verrekt mooie reuzen’ in Heesch gaan toch voor de bijl

Groene Engel lijkt gered: politiek Oss schaart zich achter reddings­plan voor cultuurpo­di­um

16 mei OSS - De Groene Engel lijkt gered. Een ruime meerderheid van de partijen in de Osse gemeenteraad is bereid 225.000 euro in het noodlijdende cultuurpodium te pompen. Coalitiepartij BeterOss ziet het podium liever failliet gaan.