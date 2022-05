Versaen genomineerd voor Restaurants Awards: beste kaas

Versaen scoort in de categorie ‘beste fromager’ en moet die positie delen met Tribica in Heeze, 212 in Amsterdam, Fred in Rotterdam en De Treeswijksehoeve in Waalre. Genomineerd voor beste restaurant zijn Inter Scaldes in Kruiningen, De Lindehof in Nuenen, De Librije in Zwolle, 212 in Amsterdam en Tribica in Heeze.