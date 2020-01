Versaen in Ravenstein pronkt vanaf nu met de titel ‘sterrenrestaurant’

In het restaurant zelf. dat op maandag gesloten is, volgden de medewerkers de uitreiking op de voet. ,,We zitten al aan de champagne", vertelt assistent-maitre sommelier Daniël Wijkamp. ,,De afgelopen twee maanden waren best spannend, omdat we niet langer opgenomen waren in de Bib Gourmand. Dat kan twee dingen betekenen: of we krijgen een ster of we zijn gedaald in de waardering.” Volgens Wijkamp is het behalen van de ster een teamprestatie. ,,We hebben er al met z’n allen over gesproken wat ze zouden doen als we hem zouden krijgen. De uitkomst was: gewoon blijven doen waar we goed in zijn en geen gekke dingen.”